روسيا: إسرائيل غير راغبة بالتحرك نحو حل سلمي مع إيران

متحدث الكرملين ديميتري بيسكوف: موسكو تأخذ تهديدات إسرائيل باستهداف خامنئي على محمل الجد

صرّح متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، بأن إسرائيل غير راغبة بالتحرك نحو حل سلمي في صراعها مع إيران.

جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقده بيسكوف وتطرق فيه إلى تلميح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استهداف مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، ولفت المسؤول الروسي إلى أن موسكو تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد.

وأكد بيسكوف أن الوضع مثير للقلق، قائلاً: "التوتر يتصاعد بسرعة لذلك ندعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل التحرك نحو حل سلمي وسياسي ودبلوماسي".

وأعرب عن استعداد موسكو للوساطة بين تل أبيب وطهران، قائلاً: "نرى أن إسرائيل مترددة في اللجوء إلى أي دعم للوساطة، وبشكل عام غير راغبة في التوجه نحو حل سلمي".

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن العمل جارٍ على إجلاء المواطنين الروس من إيران عبر المعبر الحدودي مع أذربيجان.

ومنذ فجر الجمعة تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مخلفة نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

وعلى صعيد آخر تطرق بيسكوف إلى التفاهمات التي توصلت إليها بلاده مع أوكرانيا بالمفاوضات التي استضافتها إسطنبول في 2 يونيو.

وقال متحدث الرئاسة: "لقد أوفى الجانب الروسي بجميع الوعود التي قدمها في إسطنبول".

وكانت تركيا استضافت في 2 يونيو مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، أفضت إلى اتفاقات بشأن تبادل أسرى، وتسليم جثامين نحو 6 آلاف جندي أوكراني.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.