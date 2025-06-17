80 شهيدا برصاص الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو شمالة في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر محلية عن استشهاد نحو 80 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 65 منهم في خان يونس جنوبا.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر كافة في 2 مارس، مانعا إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما تصعد قوات الاحتلال حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أهل القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال على مدار أسابيع، نقاط توزيع مساعدات سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي- حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 184 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.