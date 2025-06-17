طارق الشناوي: هند صبري تتعرض لمحاولة اغتيال معنوي وعلى نقيب الممثلين التدخل

في إطار حملة الهجوم التي تتعرض لها الفنانة هند صبري بعد نشر مزاعم كاذبة تؤكد دعمها لقافلة الصمود، ومطالبة البعض بشطبها من نقابة الممثلين، وصل للمطالبة بترحيلها من مصر، ومنهم والد الفنانة ياسمين صبري، أكد الناقد طارق الشناوي أن ما يحدث هو محاولة لاغتيال هند معنويا.

وكتب الشناوي عبر حسابه بموقع فيسبوك: "قصة وهمية ولعبة مكشوفة ومحاولة ساذجة لاغتيال هند صبري معنويا، واثق أن كل الأوراق سيتم فضحها خلال ساعات".

وتابع: "انتظر من نقيب الممثلين أشرف زكي التدخل السريع لكشف كل خيوط اللعبة".

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من محبي الفنانة هند صبري، سواء من العاملين بالفن وخارجه دافعوا عنها ودعموها ضد حملات الهجوم التي تتعرض لها، منهم المخرجة هالة خليل، والمنتج صفي الدين محمود، ومصممة الأزياء ريم العدل، والمؤلفة غادة عبدالعال، والفنانة غادة إبراهيم وغيرهم.