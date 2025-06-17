وكالة الطاقة الدولية: أضرار بالجزء السفلي من منشأة نطنز النووية بسبب الهجمات الإسرائيلية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، حدوث أضرار في الجزء السفلي من منشأة نطنز النووية إثر الهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران لليوم الخامس.

وذكرت الوكالة في بيان عبر حسابها على منصة إكس، أنها حددت عناصر إضافية تشير إلى "أضرار مباشرة" في قاعات التخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز النووية، دون مزيد تفاصيل.

وأضافت أنها استندت في ذلك إلى التحليلات المستمرة لصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة التي جُمعت بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.