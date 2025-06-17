واصلت أسعار الذهب التراجع في أسواق الصاغة المحلية فى بداية تعاملات اليوم، بقيمة 10 جنيهًات، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 4815 جنيها، مقابل 4825 جنيهًا في نهاية التعاملات أمس، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ووفقًا للآخر تحديث للأسعار على المنصة، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 4127 جنيهًا، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 5502 جنيه، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا ليصل إلى 38520 جنيها، مقارنةً بـ38600 جنيه في نهاية التعاملات أمس.

في الأسواق العالمية، انتعشت أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء، بعد تراجعه أمس بأكثر من 1%، وذلك بدعم من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي جراء استمرار القتال بين إيران وإسرائيل، ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، ما دفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3393.64 دولار للأوقية، بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 1% خلال جلسة أمس الاثنين، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.16% إلى 3411.80 دولار.

وقال تيم واترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه.سي.إم تريد»، إن المعنويات في الأسواق لا تزال تتأرجح بين التصعيد والتهدئة بشأن تطورات الشرق الأوسط، وهذه التحولات المستمرة هي ما يدفع الذهب إلى التحرك صعوداً وهبوطاً حول مستوى 3400 دولار.

وكانت إسرائيل قد شنت غارة على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية يوم الاثنين، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع أضرار جسيمة بأكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم.

وفي السياق ذاته، دعا ترامب، الذي عاد مساء الاثنين مبكراً من قمة مجموعة السبع في كندا، الإيرانيين إلى إخلاء العاصمة طهران، مشيراً إلى رفض بلادهم للاتفاق النووي الذي يهدف إلى الحد من تطوير الأسلحة النووية.

وأشارت تقارير إلى أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي البقاء في حالة تأهب بغرفة العمليات تحسباً لأي تطورات مفاجئة.