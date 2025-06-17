البيت الأبيض ينشر 12 تصريحا لترامب بشأن ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قال البيت الأبيض، إن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان واضحًا دائمًا بشأن ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».

وذكر في بيان عبر موقعه الرسمي، مساء الثلاثاء، أن ترامب قطع هذا التعهد مرارًا وتكرارًا، سواء أثناء توليه منصبه أو أثناء حملته الانتخابية.

واستعرض 12 تصريحًا لترامب، منذ توليه منصبه في يناير الماضي، بشأن تلك المسألة، والتي جاءت كالآتي:

لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، لا داعٍ للخوض في التفاصيل.. لكن ببساطة، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي (يوم 17/6)

لا أريد رؤية أي سلاح نووي في إيران ونحن في طريقنا إلى التأكد من حدوث ذلك (16/6)

لا يمكن تحقيق السلام إذا كانت إيران تمتلك سلاحًا نوويًا (14/6)

لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.. الأمر بسيط جدًا، لن نسمح بذلك (11/6)

عليك أن تنظر إليهم (الإيرانيون) كأشخاص، ولا أريد أن يكون الأمر عنيفًا، لكنهم لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا (16/5)

أريدهم أن ينجحوا وأن يصبحوا دولة عظيمة، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي (15/5)

أرغب في إبرام صفقة مع إيران، وأريد أن أفعل شيئًا إذا كان ذلك ممكنًا، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب عليها أن تتوقف عن رعاية الإرهاب، وتوقف حروبها بالوكالة، وتوقف بشكل دائم وقابل للتحقق سعيها للحصول على الأسلحة النووية (14/5)

يمكن لإيران أن تحظى بمستقبل أكثر إشراقًا، لكننا لن نسمح أبدًا لأمريكا وحلفائها بأن يتعرضوا لتهديد إرهابي أو لهجوم نووي، القرار قرارهم. نريد حقًا أن تصبح دولة ناجحة... لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي (13/5)

نريد أن تصبح إيران دولة عظيمة. فلتكن دولة ناجحة وغنية للغاية... لكن لا يجوز لهم امتلاك سلاح نووي (6/5)

أريد لإيران أن تكون ناجحةً وعظيمةً ورائعةً بحق - الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو السلاح النووي لأن العالم سيُدمر (4/5)

لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا (17/4)

على إيران أن تتخلص من مفهوم السلاح النووي.. لا يمكنها امتلاكه (14/4)

أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة، لكن لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا (11/4)

لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي (10/2)

الأمر بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا (4/2)