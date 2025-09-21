 ترامب يتراجع عن انتقاده لباوندي - بوابة الشروق
ترامب يتراجع عن انتقاده لباوندي

نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 5:48 ص | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 5:48 ص

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انتقاد المدعية العامة بام باوندي، قائلا إنها تقوم بعمل رائع كمدع عام للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أنها حريصة جدا وذكية جدا وتحب بلدنا، ولكنها تحتاج إلى مدع عام قاس في المنطقة الشرقية من فرجينيا مثل ليندسي هاليغان لتحريك الأمور.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن ما لا نحتاجه هو جمهوري يتعمد أن يكون ديمقراطيا.

وذكر أنه سيرشح ليندسي هاليغان لتكون المدعية العامة للولايات المتحدة في هذا الجزء المهم جدا من بلدنا العظيم.

وأفاد ترامب بأن ليندسي ستكون عادلة وذكية وستوفر العدالة للجميع التي تشتد الحاجة إليها.

ونشر ترامب تدوينة بعد ما يقرب من ساعتين من منشور أول دفع الناس إلى الاعتقاد بأنه محبط من وزيرة العدل.


