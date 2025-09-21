ترامب ينتقد تأخر وزيرة العدل بام باوندي في توجيه اتهامات لآدم شيف وليتيسيا جيمس

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأخر وزيرة العدل بام بوندي في توجيه اتهامات للنائب الديمقراطي آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس.



وقال ترامب في تدوينة: "بام، لقد راجعت أكثر من 30 تصريحا ومنشورا تقول في جوهرها القصة نفسها كما في المرة السابقة.. كلام بلا فعل.. لا شيء يفعل.. ماذا عن كومي وآدم شيف "المراوغ"، وليتيسيا؟.. جميعهم مذنبون تماما، لكن لن يفعل شيء".

وأضاف ترامب: "كدنا نعين مدع عام أمريكي مدعوم من الحزب الديمقراطي في ولاية فرجينيا له تاريخ جمهوري سيئ للغاية.. جمهوري لن يقوم بعمله أبدا.. لهذا السبب ضغط عليه اثنان من أسوأ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بشدة.. حتى أنه كذب على وسائل الإعلام وقال إنه استقال وأن لا قضية لدينا..".

وتابع قائلا: "لا، لقد طردته، وهناك قضية عظيمة، والعديد من المحامين، والخبراء القانونيين، يقولون ذلك.. ليندسي هاليغان محامية ممتازة".

وأردف بالقول: "لا يمكننا المماطلة أكثر من ذلك فهذا يدمر سمعتنا ومصداقيتنا.. لقد عزلوني مرتين ووجهوا لي اتهامات خمس مرات بلا سبب.. يجب تحقيق العدالة الآن!".



جدير بالذكر أنه وبعد ما يقرب من ساعتين من نشر المنشور الأول الذي دفع الناس إلى الاعتقاد بأنه محبط من وزيرة العدل، نشر الرئيس ترامب تحديثا يقول فيه إنها تبلي بلاء حسنا وأنه يرشح محاميته الشخصية السابقة التي تتولى حاليا منصب مساعدته الخاصة في البيت الأبيض ليندسي هاليغان، للعمل كمدعي عام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا.