النائب عبد المنعم إمام: ما زلنا نحبو بمسألة ترسيخ التجربة الحزبية والسياسية

أعرب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن عدم اهتمامه كثيرًا بهوية الحزب الذي سيحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان، مشيرا إلى أن يهمه استدامة تجربة سياسية تُفضي إلى تشكيل حكومة نابعة من الواقع البرلماني، أو حكومة مدعمة بسياسيين حتى تكون حكومة سياسية حقيقية تقوم على أساس المنصب الوزاري السياسي.

وأضاف خلال تصريحات برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر MBC» مصر» أن الحزب الذي يحصل على الأغلبية هو من يفرز الوزراء ويكون مسؤولا عن السياسات التي يتم اتخاذها، مستشهدا بالمرحلة السياسية قبل عام 2011.

ورأى أن تطور الحياة السياسية يكمن في تشكيل حكومات بناء على تكتلات الأحزاب، مؤكدا أن قوة الحزب تعود إلى عدة عوامل منها قانون الانتخابات وتهيئة البيئة على الأرض، متابعا: «نحن ما زلنا نحبو في مسألة ترسيخ التجربة الحزبية والسياسية».

واستشهد بالقوانين التي تؤثر في المشهد السياسي مثل الإيجار القديم، قائلا: «لا نستطيع أن ننكر أن عدد المستأجرين أكثر من المؤجرين، الأحزاب الثلاثة داخل البرلمان، أخذت يوما على أساس أننا سنراجع لكن قرورا بالليل أننا سنبقى القانون كما هو، فكان موقفنا كمعارضة أننا انسحبنا من القانون، لو كان على الأقل ترك هذا القانون للمستأجر الأصلي وزوجه لكانت مشاكل كثيرة تم حلها».

وأشار إلى أهمية الانتقال إلى «المساحة السياسية» مع تأكيده إدراكه للظروف الراهنة الصعبة؛ مشددا أن الأهم هو السير في مسارات تطوير الديمقراطية.

وأضاف أن حزب الجبهة الوطنية يحتوي على كوادر قوية وذات باع طويل، مثل أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن والعدل، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب جزء من التركيبة السياسية؛ ولكن «ما يهم هو مدى التطور الديمقراطي ومساحات التوافق والرقابة والتشريع» التي تسمح بنمو التجربة السياسية.