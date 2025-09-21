أعرب النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» عن تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، عن المعدلات السابقة 17% في الشيوخ و29% في النواب.

وتوقع خلال تصريحات برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر MBC» مصر» أن تشهد الانتخابات المقبلة شكلا مختلفا على صعيد ارتفاع نسبة المشاركة، عازيا ذلك إلى «شكل مجلس النواب والشعبية التي سيأتي بها من المواطن، بالإضافة إلى شكل الحراك الموجود اليوم على الأرض في الدوائر سيجعل المشاركة تختلف».

ورأى أن حزبه يعد القوة الأولى التي «تغير شكل المعادلة السياسية»، مستشهدا بنتائج انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، التي استطاع الحزب حصد 25% من المقاعد الفردية، والتي تفوق حصته في القائمة 19%، مقارنة بنسب تمثيل لم تتجاوز 4% في السابق.

ودعا إلى التفرقة بين مفهوم حزب «الأغلبية» و«الأغلبية المطلقة»، مشيرا إلى أن الأهم من هوية الحزب الأول يتمثل في حجم الفارق بينه وبين أقرب منافسيه.

واستشهد بالمجلس الحالي الذي شهد فارقًا كبيرًا، مشيرا إلى امتلاك حزب مستقبل 300 مقعد، بينما يمتلك الحزب الذي يليه 50 مقعدا فقط، أي بفارق «ستة أو سبعة أضعاف»، متوقعا أن يتغير هذا المشهد، قائلا: «اليوم نحن معنا ربع مقاعد مجلس الشيوخ».