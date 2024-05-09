كتائب القسام تعلن تفجير عين نفق بقوة للاحتلال شرق رفح الفلسطينية

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، تفجير "عين نفق مفخخة في قوة هندسية من جيش الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القسام في بيان نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية أن القوة المستهدفة مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود، مشيرة إلى سقوط هؤلاء الجنود بين قتيل وجريح.

وبدء جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، عملية عسكرية في رفح زعم أنها "محدودة النطاق"، وسبقها بساعات توجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة برفح، فيما يقصف جيش الاحتلال بعض مناطق شرقي المدينة جويا ومدفعيا، دون دخول المناطق السكنية حتى الآن

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل هجرّت نحو 80 ألف فلسطيني قسريا من مدينة رفح جنوب القطاع خلال 3 أيام.

وقالت الوكالة الأممية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن الفلسطينيين في قطاع غزة "يواجهون تهجيرا قسريا آخر"، ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة للشهر السابع.

وأوضحت الوكالة أنه "منذ تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في 6 مايو الجاري، فرّ حوالي 80 ألف شخص من رفح، بحثا عن ملجأ في أماكن أخرى".