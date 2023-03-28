الكويت تستضيف الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي مع أمريكا خلال العام الحالي

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع نظيرة الأمريكي أنتوني بلينكن مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، مؤكدين على عمق هذه العلاقات وتميزها وتطلعهما إلى استضافة دولة الكويت لأعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين خلال الربع الثالث من العام الجاري دعما وتعزيزا لمسيرة الشراكة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال تلقى الشيخ سالم الصباح اتصالا هاتفيا من نظيرة الأمريكي حيث تم بحث التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين حيالها ومناقشة عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة والتأكيد على الالتزام والتعاون المشترك نحو صون أمن المنطقة وتعزيز استقرارها.

كما نقل وزيرالخارجية الأمريكي في مستهل الاتصال تحيات وتبريكات القيادة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك معربا عن صادق تمنياته للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار.