ضبط 9127 عبوة زبادى و315 كيلو جبن منتهية الصلاحية بالغربية

شنت إدارة الرقابة التموينية والرقابة التجارية بمديرية تموين الغربية، حملة تموينية مفاجئة على الأسواق لضبط المخالفات، بتعليمات مشددة من المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية.

وجاءت الحملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وذلك لمتابعة حالة الأسواق بدائرة بندر طنطا ومركز السنطة، بعضوية كل من مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية؛ محمد الخولي، وناصر العفيفي، ومحمد فضل، زمحمود برغوث، وكذلك مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية؛ محمد فوزي، أحمد فاروق، تامر الأشعل.



وتم خلال الحملة ضبط عدد 9127 عبوة زبادي مختلفة الأحجام ومشروب زبادو منتهي الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات بأحد مخازن السلع الغذائية غير المرخصة.

كما تم ضبط عدد 315 كيلو جبن منتهي الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون علي العبوات بأحد المخازن غير المرخصة، وأيضا تم ضبط عدد 1500 كيلو، بما يعادل طن ونصف زيوت لحام إطارات السيارات والدراجات البخارية بمخزن غير مرخص وغير مدون على بعضها تاريخ الإنتاج والانتهاء والبعض الآخر مدون تاريخ الإنتاج والانتهاء على الكراتين الحاوية مخالف لما هو مدون علي العبوات الداخلية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بتلك المخالفات.