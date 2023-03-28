برلماني: توجيه الرئيس السيسي بدراسة مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات يؤكد جدية الحوار الوطني

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مخرجات الحوار الوطني، تأكيدا على جدية الحوار في التعامل مع كل القضايا المطروحة.



وذكر النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيه الرئيس بدراسة آليات تنفيذ مقترح عودة الإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات، يؤكد أن هناك نية صادقة لدى الدولة في الاستماع إلى جميع القوى السياسية، لاسيما وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.



وقال زين الدين: "عودة الإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات، يمثل أهمية كبيرة لدى العديد من القوى السياسية، لاسيما الأحزاب، بما يضمن حياديتها ونزاهتها".



وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحراك الذي تشهده مصر على خلفية الحوار الوطني يرد على جميع المغرضين والمشككين في نجاح الدولة المصرية وتقدمها في جميع القطاعات.



ولفت محمد زين الدين، إلى أهمية مشاركة جميع القوى السياسية بمقترحاتها في الحوار الوطني، خصوصا وأن المجال متاحا للحوار والنقاش في كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أن هناك تجاوب كبير من السلطات التنفيذية مع كل مخرجات الحوار الوطني.