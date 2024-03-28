الوزير: القدرة الإنتاجية للمصنع 550 ألف فلنكة سنويا.. والمصنع يوفر 50% من تكاليف استيرادها من الخارج

تفقد وزير النقل، كامل الوزير، مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة، التابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات إحدى شركات وزارة النقل، والذي تم إنشاؤه وتشغيله في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الفلنكات.

وقال الوزير إن هذا المصنع يعتبر أحد المصانع الأربعة المتخصصة في مجال تصنيع الفلنكات في مصر، والتي تم إنشائها ضمن خطة توطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وخلال جولته التفقدية، استعرض الوزير مع رئيس الشركة ومدير المصنع إمكانات المصنع الكبيرة الذي تم إنشائه على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعصرة، ويضم عدة مبانى منها (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية)، بالإضافة لوجود ساحات تخزين وتشوين بمساحة 7 آلاف متر مربع.

وأشار وزير النقل إلى التعاون مع شركة WEGH Group الإيطالية، وهي أفضل شركة في العالم لإنتاج الفلنكات لتركيب خط الانتاج بالمصنع، والتعاون مع 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات، بجانب إنتاج كافة المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل.

وشاهد الوزير، خلال جولته، مراحل الإنتاج بالمصنع، مؤكدا على أهميته في إطار سعي الدولة لتعظيم التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة وأنه تم إنشاء المصنع باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، إن القدرة الإنتاجية للمصنع حوالى 550 ألف فلنكة سنويا، حيث كان يتم استيراد تلك الفلنكات من الخارج سابقا، وهو ما يمثل عبء كبير حيث أصبح تكاليف إنتاجها بمصر يوفر 50% تقريبا من تكاليف استيرادها من الخارج.

كما شارك وزير النقل وبحضور وزير النقل الأسبق، هاني ضاحي، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء حسام الدين مصطفى، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، اللواء طارق جويلي، ورئيس مجلس إدارة الغير التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات للطرق والكباري والنقل البري، اللواء عادل ترك، والرئيس التنفيذى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، علي عياد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات المهندس، صبحي ربيع، العاملين حفل الإفطار السنوي الذي تنظمه الشركة بمقر مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصره.

وقدم الوزير التهنئة للحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى ضرورة قيام كافة العاملين بالمصنع من فنيين وعمال ومهندسين بمواصلة كافة الجهود للإرتقاء بمنظومة العمل داخل الشركة، والمحافظة على تقديم المنتج بأعلى المواصفات العالمية.

كما قام وزير النقل خلال حفل الإفطار السنوي بتسليم شهادات تكريم لنخبه من المتميزين العاملين داخل الشركة وذلك لجهودهم خلال عام ٢٠٢٣.

ومن جانبهم، أكد العاملون بالشركة على استمرارهم في السعي إلى تحقيق النجاح والعمل على الارتقاء بالشركة وتقديم كل جهد لخدمة الشركة، وتحقيق مزيد من الانجازات في قطاع النقل.