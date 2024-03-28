تكريم الزميلة صفاء عصام الدين في احتفالية نقابة الصحفيين للأمهات المثاليات

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كرمت نقابة الصحفيين مساء اليوم، خلال احتفالية لجنة المرأة، نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، و نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.

وشمل تكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات الصحفيات، الزميلة صفاء عصام الدين المحررة البرلمانية ونائب رئيس القسم السياسي بـ"الشروق" والتي تسلمت والدتها درع التكريم من نقيب الصحفيين.

ويأتي الاحتفال كتقليد جديد للجنة المرأة بنقابة الصحفيين، مشيرة إلى أن المؤسسات الصحفية رشحت الزميلات نموذج للأم المثالية مشهود لها بالتضحية والعطاء والسمعة الطيبة.

‎وتضمن الحفل تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، وتكريم الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأيضا تكريم عضوات مجلس النقابة السابقات الدكتورة عبير سعدى وحنان فكرى.

‎كما شمل التكريم أمهات شهداء الوطن الأبرار صانعات الرجال والأبطال ومن أهدوا فلذات أكبادهن فداء لوطننا الغالى ومنهم والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة ١٠٣ صاعقة بشمال سيناء، و سوزان عبد المجيد والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام ٢٠١٧.

‎وخلال الحفل تم تكريم آمال الأغا رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمصر، ومريم أبو دقة المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث المناضلة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقا.

كما تم تكريم، أمل شاكر "الأهرام" ، وإيمان راشد "الأخبار"، وجمالات يونس "الجمهورية"، ورجاء أبو شهبه "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، وابتهال غيث "دار المعارف"، ومها عمران "روز اليوسف"، وعايدة محسب مجلة الإذاعة والتليفزيون.

وأهدت النقابة الزميلات اللاتى تم إختيارهن من قبل المؤسسات الصحفية جوائز رمزية.

‎وقدم الفنان محمد عبد الحميد صوليست دار الأوبرا المصرية، حفل الأم المثالية، بباقة من أغانى زمن الفن الجميل التى قدمت للأم وبعض الأناشيد الدينية، بالإضافة لأغنية وطنية عن فلسطين من ألحانه.