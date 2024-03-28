السيناتور ليندسي جراهام: أمريكا لن تدعم وقف الحرب في غزة دون إطلاق سراح الرهائن

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام- عن ولاية كارولينا الجنوبية- للصحفيين في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تدعم وقفا للحرب في غزة إلا إذا كان يشمل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، محذرا الحركة من مغبة إساءة فهم امتناع واشنطن عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرا.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن جراهام قوله "لا يجب أن تصدق حماس للحظة أن إسرائيل ستوقف القتال دون عودة الرهائن."

وقال إن إسرائيل لديها "التزام أخلاقي تجاه شعبها بتدمير حماس"، وهو التزام يدعمه القانون الدولي، كما أوضح أن واشنطن ستدعم في النهاية عملية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في رفح لتدمير أربع كتائب تابعة لحماس في الجزء الجنوبي من القطاع.

ونقلت الصحيفة عن السيناتورجراهام قوله: "اعتقد أن هناك خلافا" بين إسرائيل وإدارة بايدن "حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بحماس”.

وقال: "آمل أن يتم حل (هذا الخلاف) قريبا جدا، لكنني أعلم أن هذه الإدارة تدرك أن مطالبة إسرائيل بعدم تدمير هذه الكتائب هو أمر غير مطروح على الطاولة."

وتحدث جراهام مع الصحفيين وهو في طريقه للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق أمني بين واشنطن والرياض يتضمن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.