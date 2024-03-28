فرنسا تعلن تقديم 30 مليون يورو لوكالة أونروا هذا العام

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» هذا العام لدعم عملياتها، وسط الحرب المدمرة في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين: «سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف».

ولم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة.

ووفقا للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية في أبريل المقبل.

وقال المفوض العام لوكالة فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو، بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر.