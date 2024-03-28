إثيوبيا تتوقع الانتهاء من مشروع سد النهضة العام المقبل

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توقع المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، انتهاء أعمال البناء بحلول العام المقبل.

وزعم هورو، في لقاء مع شبكة EBC الإثيوبية، مساء الأربعاء، قدرة سد النهضة على التغلب على ما وصفه بـ"العقبات الفنية والنكسات التشغيلية".

وأطلقت إثيوبيا أمس أسبوعا لبيع سندات تمويل سد النهضة ضمن احتفالاتها بالذكرى الثالثة عشر لوضع حجر أساس المشروع.

وأشار مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في مكتب تنسيق مشروع سد النهضة، هايلو أبرهام، إلى استهداف جمع 100 مليون بر، فيما ذكر أن مشروع السد جمع 19 مليار بر خلال 13 عاما الماضية.