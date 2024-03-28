تربية سوهاج تنظم ندوة توعوية عن دور المناهج الدراسية في مواجهة التغيرات المناخية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج بالتعاون مع كلية التربية والهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان "دور المناهج الدراسية في مواجهة التغيرات المناخية".

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسين طه عطا القائم بعمل عميد الكلية التربية، الدكتور عماد صموئيل وهبة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إيمان علي إمام مدير المجمع الإعلامي بسوهاج، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الندوة تهدف إلى توعية طلاب الجامعة بالتغيرات المناخية ودور المناهج الدراسية في مواجهة التغيرات المناخية، وضرورة إدراج موضوعات التغيرات المناخية في سياسات التعليم، كما تناولت الندوة موضوعات الاستدامة البيئية في مراحل التعليم المختلفة، وأهمية إدراج مناهج التربية البيئية بجميع المراحل التعليمية.

وأكد الدكتور خالد عمران أن أهمية مشاركة الفرد والمجتمع ككل في مواجهة التغيرات المناخية، واعتبارها قضية قومية لها الأولوية في تفكير وسلوك وعمل الفرد، وبناء وعي هؤلاء الطلاب في بعض الموضوعات المهمة، مثل الاستدامة البيئية، الاحتباس الحراري، والبصمة الكربونية، وغيرها من موضوعات التربية البيئية التي يجب على الطالب أن يكون على دراية بها.

وأوضح الدكتور حسين طه أن كلية التربية وطلابها لهم دور مهم في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال الأنشطة التعليمية التثقيفية المختلفة، نظراً لكونهم معلمي المستقبل، مضيفاً أن الندوة اختتمت بمجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة التوعية والمشاركة لدى طلاب الجامعة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت إيمان علي إمام، إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات بسوهاج لها دور في التوعية بالتغيرات المناخية لدى الشباب الجامعي ومختلف فئات المجتمع الأخرى، وما تمثله مثل هذه الندوات من تأثير إيجابي لدى أفراد المجتمع وتوعيتهم بكيفية الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.