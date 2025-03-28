تشهد الأقصر حركة استعدادات ملحوظة لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث أطلقت المحافظة خطة متكاملة تشمل كل القطاعات الخدمية والأمنية والتجارية لضمان احتفال آمن ومبهج للمواطنين والزوار على حد سواء.

وأعلنت مديرية الأوقاف في المحافظة عن تجهيز 1330 مسجدا و54 ساحة عامة لإقامة صلاة العيد، مع تعيين إمامين لكل موقع (أساسي وبديل) لضمان انتظام الصلاة، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الصلوات في كل المواقع، مع فرق متخصصة للنظافة والتعقيم تعمل على مدار الساعة.

وقال مصدر أمني، لـ"الشروق" إن مديرية أمن الأقصر ستنشر عناصر أمنية حول المساجد الرئيسية والساحات الكبرى، مع تركيز خاص على ساحة أبي الحجاج الأقصري التي تستقبل عادة أكثر من 50 ألف مصلٍ.

وأضاف المصدر، أن المحافظة جهزت 60 سيارة إسعاف و15 سيارة إطفاء في مواقع استراتيجية لتغطية كافة المناطق الاحتفالية.

ونفذت المحافظة حملة نظافة ضخمة شملت 120 كيلومتراً من الشوارع الرئيسية، مع تركيب وحدات إضاءة زينة في الميادين العامة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، عن تعزيز طاقتها التشغيلية خلال أيام العيد، مع تشغيل خط الطوارئ (125) على مدار الساعة.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، أن الاستعدادات الواسعة تعكس حرص المحافظة على تقديم نموذج متميز للاحتفال بالعيد، يجمع بين الأصالة التراثية والخدمات العصرية.

وأشار أبو زيد، عبر "الشروق" إلى أن المحافظة ستواصل بذل المزيد من الجهود في إطار خطة محكمة تهدف إلى إسعاد المواطنين والزوار مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والسلامة العامة خلال فترة إجازة العيد.