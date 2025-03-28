محافظ القليوبية يوجه بسرعة إزالة مقطورة اصطدمت بشرفة منزل بكفر شكر

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في رفع المقطورة التي اصطدمت بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بكفر شكر، حيث تم الاستعانة بونش يزن 120 طنًا لنقلها بعيدًا عن المنزل.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة صفاء فضيل، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والرائد شريف عبد المنعم، نائب مأمور المركز، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت، مساء أمس الخميس، بلاغًا يفيد باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين، وعلى الفور، وجّه المحافظ بسرعة الدفع بلودرين لسحب المقطورة، مع التنسيق لإرسال ونش بوزن 120 طنًا لرفعها.

كما وجّه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لتقييم آثار الحادث على المنزل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على سلامة السكان.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع الحادث بجدية ومسؤولية، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.