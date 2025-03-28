أعلنت سلطات الطوارئ في العاصمة التايلاندية بانكوك، إنقاذ 7 أشخاص ووفاة اثنين آخرين إثر انهيار بناية بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم الجمعة.

وما زال عدد غير معروف من الأشخاص تحت أنقاض المبنى، الذي انهار بعد زلزال قوي ضرب العاصمة بانكوك.

وقال عامل الإنقاذ سونجوت وانجبون للصحفيين، إنه تم العثور على سبعة أشخاص آخرين أحياء، وذلك أثناء حديثه خارج كومة الأنقاض العالية التي كانت في السابق مبنى شاهقا قيد الإنشاء.

وانهار المبنى المكون من عدة طوابق بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجات وضرب المنطقة ظهر اليوم الجمعة، مما أدى إلى سقوط الرافعة على الأرض وارتفاع سحابة ضخمة من الغبار في الهواء.

وأعلنت ميانمار حالة الطوارئ في العاصمة وثاني أكبر مدينة في البلاد اليوم الجمعة بعد تعرضها للزلزال حسبما أعلنت وسائل الاعلام الحكومية.

وتم الإعلان عن حالة طوارئ في ست مناطق وولايات في ميانمار، بعد زلزال بقوة 7ر7 درجات ، وقع مركزه بالقرب من ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وذكرت قناة إم.آر.تي.في التلفزيونية الحكومية إن إعلان الحكومة التي يقودها الجيش يشمل العاصمة نايبيتاو وماندالاي، بعد وقوع الزلزال وهزة ارتدادية قوية في منتصف النهار.

وتعيش ميانمار حربا أهلية والعديد من المناطق يصعب الوصول إليها ولم يتضح على الفور حجم جهود الإغاثة التي سيقدمها الجيش.

وفي ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار والقريبة من مركز الزلزال، تسبب الزلزال في أضرار في جزء من القصر الملكي السابق وبعض المباني، طبقا لمقاطع فيديو وصور، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك. وفي منطقة ساجاينج، إلى الجنوب الغربي من ماندالاي مباشرة، انهار جسر، عمره 90 عاما.

ووردت أنباء عن أضرار أيضا في الصين، حيث ذكرت وسائل إعلام صينية أن الزلزال شعر به سكان إقليمي يونان وسيتشوان في الصين وتسبب في إصابات وأضرار بالمنازل في مدينة رويلي على الحدود مع شمال ميانمار.

وقالت رئيسة وزراء تايلاند بايتونجتارن شيناواترا في مؤتمر صحفي إنها أمرت الجهات المعنية بالاستعداد والعمل على تخفيف حدة الوضع وحذرت من احتمال وقوع هزات ارتدادية ولم تذكر أي خسائر بشرية.

وأضافت "أود أن أطلب من الجميع التزام الهدوء وعدم الذعر لكن من فضلكم توخوا الحذر".

وأعلن بلدية مدينة بانكوك أن المدينة منطقة كوارث.