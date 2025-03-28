قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري دائمًا ما يؤكد وقوفه خلف قيادته وجيشه ومؤسساته الوطنية.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، أن هناك ضغوطًا تتعرض لها مصر في هذه الفترة بشكل غير مسبوق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة وهو ما ورد في تقارير أمريكية.

وأوضح أن مصر لا يمكن أن تهتز إذا ما توقفت المساعدات الأمريكية، وأن الدولة لديها القدرة والاستعداد لمواجهة كل التحديات، معقبا: «مفيش حد هيلوي دراعنا، مفيش حد هيكسر إراداتنا، مفيش حد هيملي شروطه علينا بأي حال من الأحوال».

وفيما أكد بكري أن هناك اصطفافًا وطنيًّا، لكنه قال: «اسمحوا لنا نعمل مظاهرات دعمًا للقيادة السياسية.. لماذا لا نستخدم القوى الناعمة بشكل واضح، فلتكن هناك مظاهرات في مصر وتقول لأ».

وشدد على أنه لا يوجد مكان للمندسين بأي حال من الأحوال، داعيًّا للسماح بتنظيم مظاهرات دعمًا للشعب الفلسطيني وقضيته ورفضًا لما يحدث على أراضيه.

وأشار إلى استمرار أعمال القتل والذبح بين الفلسطينيين بما في ذلك من الأطفال، مؤكدا أن هناك حاجة للضغط لوقف ما يحدث.

وتابع: «مطلوب الناس تقف وتقول إحنا معاكي يا فلسطين.. إحنا وراك يا سيادة الرئيس.. مينفعش الرئيس السيسي يقف أمام الضغوط دي لوحده.. خلونا نقوله إحنا معاك يا ريس في موقفك الوطني والعروبي».

واستكمل: «إحنا مش هنسيب فلسطين ولا سيناء ولا أي جزء من أرضنا، يعملوا اللي عاوزين يعملوا.. الضغوط الأمريكية دي مش هتكسر دراعنا».