أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة، بأن بلدتَي الخيام وكفركلا تعرَّضتا لقصف مدفعي إسرائيلي وبالقنابل الفسفورية.

وذكرت الوكالة: "تتعرض بلدة الخيام لقصف مدفعي وفوسفوري معادٍ، وعملية تمشيط ينفّذها جيش الاحتلال من تلة حمامص حيث يُسمع صوت الرصاص بكثافة في البلدات المجاورة. كما تعرَّضت بلدة كفركلا لقصف مدفعي".

وكان طيران الاستطلاع الإسرائيلي حلَّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى مشارف مدينة صور، بحسب الوكالة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق مقاتلات إسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى رصد صاروخ آخر، بعدما دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إن إسرائيل تُحمّل لبنان مسئولية عملية الإطلاق على منطقة الجليل، مشيراً إلى أنها سترد بقوة على أي تهديد لأمنها.

من جهته، قال حزب الله اللبناني إنه ملتزم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. مضيفا أنه لا علاقة للحزب بإطلاق الصواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وتابع أن هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان على لبنان.