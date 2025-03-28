أعلنت وحدة أمراض الدم بقسم طب الأطفال في مستشفى سوهاج الجامعي، بدء العلاج الإنزيمي التعويضي لحالات مرض نيمان-بيك من النوع ASMD، في خطوة تُعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، خاصة في مجال الأمراض الوراثية والنادرة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هذه الخطوة تعكس التزام الجامعة بدعم القطاع الصحي داخل المستشفيات الجامعية، من خلال توفير أحدث بروتوكولات العلاج عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا التطور يسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لأطفال المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مرض نيمان-بيك يُعد من الأمراض الوراثية النادرة التي تؤدي إلى تراكم الدهون داخل الجسم، مما يسبب مضاعفات تؤثر على الكبد والطحال والرئتين وأحيانًا المخ، إلى جانب نقص الصفائح الدموية. وأشار إلى أن توفير العلاج الإنزيمي التعويضي يمثل إنجازًا حقيقيًا يعكس التطور الملحوظ في خدمات طب الأطفال بالمستشفى.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفى بذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير العلاج بالمجان للأطفال المستحقين، مشيرًا إلى أن الوحدة بدأت بالفعل في علاج عدد من الحالات التي خضعت للفحوصات الجينية اللازمة لضمان فعالية العلاج.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم صادق، رئيس قسم طب الأطفال، أن العلاج الجديد يساعد في تجنب المضاعفات المرضية والتأخر العقلي لدى الأطفال المصابين، حيث يتلقون العلاج أسبوعيًا داخل وحدة أمراض الدم، وذلك ضمن خطة المستشفى للتوسع في تقديم الرعاية المتخصصة وفق أحدث المستجدات العلمية.

ويشرف على وحدة أمراض الدم الدكتورة الزهراء السيد أحمد شرف، أستاذ أمراض الدم، وتضم الدكتورة إيمان فهمي، أستاذ مساعد أمراض الدم والمناعة، بالإضافة إلى الطبيبتين إسراء أنور وشيماء عبد الحميد، المعيدتين بالوحدة.