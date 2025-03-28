رفض أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالنادي، الحديث عن موقف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق، من تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بينما لم يتوصل اللاعب لأي اتفاق بشأن تجديد التعاقد حتى الآن، وسط تكهنات بإمكانية انتقاله للغريم الأهلي في نهاية الموسم.

وأضاف ميدو عبر برنامج "زملكاوي": "لن نتحدث عن تجديد عقد زيزو الآن، لدينا مباراة هامة ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

ويتقابل الزمالك مع سيراميكا مساء الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.