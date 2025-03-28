سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا على حريق هائل نشب في 5 محلات تجارية وشقة سكنية بمنطقة أبو عرب بمدينة المنيا، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء مصطفى دعبس، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في عمارة مكوّنة من 7 طوابق تضم مخبزًا سياحيًا، ومحل عطارة، ومطعمًا خاصًا بالأسماك، وذلك في منطقة "أبو عرب" بمدينة المنيا.

انتقلت على الفور قوة أمنية، ودفعَت الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، بحضور اللواء مصطفى دعبس، والدكتور سعيد محمود، رئيس المركز، ومأمور قسم شرطة المنيا.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن العمارة مكوّنة 7 طوابق، ويضم الطابق الأرضي 5 محلات، الأول لبيع الأسماك، مستأجر باسم "محمد حمدي"، الثاني سنترال، باسم "أحمد عادل"، الثالث مخبز، باسم "علاء"، الرابع مطعم "لقمة هنية"، باسم "عمرو".



كما تبين نشوب حريق بسيط في شقة سكنية بالدور الأول العلوي، مملوكة للدكتور "عمرو الحيني".

وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق، وتم نقلهم عبر الإسعاف إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج اللازم.

تمت السيطرة على الحريق منذ قليل، وجارٍ حصر التلفيات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.