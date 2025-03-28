رفع درجة الاستعداد في كفر الدوار لاستقبال عيد الفطر

وجّه محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، برفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع تكثيف أعمال النظافة وإزالة تجمعات القمامة لضمان بيئة نظيفة خلال الاحتفالات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية، حيث تابع حالة المعدات ومدى جاهزيتها، مشددًا على ضرورة إجراء الصيانة الدورية وإصلاح الأعطال لرفع كفاءة المعدات وضمان استمرارية العمل بكفاءة.

كما تابع بطيشة، حركة السيارات والمعدات والتزامها بمواعيدها، لضمان انتظام الخدمات اليومية، استعدادًا لاصطفاف المعدات وتنفيذ خطة العمل خلال فترة العيد، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.