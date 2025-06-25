نتنياهو لإيران: إذا سعيتم لإعادة بناء البرنامج النووي سنكرر ما قمنا به مجددا

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا جديدا لإيران عقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه إذا سعت طهران لإعادة بناء برنامجها النووي، فإن تل أبيب ستكرر ما قامت به مؤخرا ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال نتنياهو في خطاب يوم الثلاثاء إن إسرائيل حققت "انتصارا تاريخيا"، ونجحت في "تدمير البرنامج النووي الإيراني" على حد تعبيره. وأضاف: "إذا حاولت إيران استعادة برنامجها النووي، فسنتصرف بنفس العزم ونفس القوة لإحباط أي محاولة من هذا النوع".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتزم مواصلة العمل في منشآتها النووية دون انقطاع. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن حجم الدمار الذي ألحقته الهجمات الإسرائيلية والأمريكية بالمنشآت النووية الإيرانية لا يزال غير واضح.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية استنادا إلى تقييم سري للبنتاجون، فإن الضربات الأمريكية أرجأت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط.

وتواصل طهران التأكيد على أنها لا تنوي بناء أسلحة نووية، وأن برنامجها مخصص للأغراض المدنية فقط، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى أن إيران كانت تمتلك قبل الحرب مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من مستوى الاستخدام العسكري.

كما صرح نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي دمر أيضا الصناعة الصاروخية الإيرانية، مضيفا أنه قبيل بدء وقف إطلاق النار، وجه الجيش الإسرائيلي "أقسى ضربة منذ بداية الحرب" إلى الحكومة الإيرانية، مما أسفر عن مقتل مئات من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، وهي معلومات لم تؤكدها إيران حتى الآن.

ووجه نتنياهو خلال خطابه شكرا خاصا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ الضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "يجب أن أقول إن إسرائيل لم يكن لها أبدا صديق في البيت الأبيض أعظم من الرئيس ترامب".