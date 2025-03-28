900 سائح يحلقون في سماء البر الغربي بالأقصر عبر 28 رحلة بالون طائر

شهدت سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق 28 رحلة بالون طائر، أقلّت على متنها 900 سائح من مختلف الجنسيات، في تجربة استثنائية لمشاهدة المعالم الأثرية والمعابد الفرعونية والطبيعة الخلابة ونهر النيل من ارتفاعات شاهقة، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الركاب.

وأوضح مصدر مسؤول باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، في تصريح لـ"الشروق"، أن الرحلات انطلقت من سماء مدينة القرنة بالبر الغربي، بمشاركة سياح من مختلف دول العالم، بينهم زوار قادمون من مدينة الغردقة ضمن رحلات يومية، مشيرًا إلى أن الأجواء سادها الفرح والبهجة بين الأفواج السياحية، في ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده المحافظة من السياح.

وأضاف المصدر أن جميع الرحلات التزمت بالإجراءات الوقائية، والتي تضمنت تعقيم البالونات قبل الإقلاع، واستخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، بالإضافة إلى الالتزام بعدد الركاب المحدد من قبل سلطات الطيران المدني، واحترام الحدود الجغرافية المسموح بها للتحليق.