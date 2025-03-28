ساندرز يحاول عرقلة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل: حرب نتنياهو قتلت 50 ألف فلسطيني

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الخميس، إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل.

وأضاف ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "حرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو غير القانونية قتلت 50 ألف فلسطيني. والآن، يريد دونالد ترمب تهجير مليوني فلسطيني آخرين لبناء ملعب للمليارديرات في غزة. هذا تطهير عرقي، وجريمة حرب"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأشار ساندرز إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد استئناف إسرائيل حربها على القطاع وتعليقها دخول المساعدات.

وقال: "ينتهك نتنياهو القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة"، موضحا أنه "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع ونصف منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا، أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس الجاري".

ويمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى من خلال إصدار قرارات برفضها، بحسب قناة الشرق السعودية.