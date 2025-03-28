ماكرون: لا مبرر للقصف الإسرائيلي على لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إنه إذا مارست الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل، فسيمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار يضر بأمن إسرائيل.

وتابع: "ليس لدينا أي معلومات مخابرات بشأن ضربات حزب الله، وفي هذه المرحلة لا يوجد أي نشاط يبرر القصف الإسرائيلي اليوم".

وقال ماكرون: "سأتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات على قرى وبلدات جنوب لبنان الجمعة، زاعمة ضرب "أهداف لحزب الله"، فيما أكدت الجماعة، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، واتهمت تل أبيب بـ"افتعال الذرائع".