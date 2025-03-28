أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مأدبة إفطار أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة شهر رمضان المبارك، عن شكره "للدعم القياسي" الذي قال إن حملته الانتخابية تلقته من المسلمين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال ترامب في كلمته خلال حفل الإفطار، أمس،: "أود فقط أن أقول مرحبا لجميع الأشخاص الذين دعمونا بقوة، وأتقدم بجزيل الشكر لمئات الآلاف من الأمريكيين المسلمين الذين دعمونا بأعداد قياسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لقد كان الأمر رائعا، مضيفا: "بدأنا معكم ببطء، لكننا واصلنا التقدم. وبحلول نهاية تلك الانتخابات، شعرنا أننا صعدنا كالصاروخ. لذا أود أن أشكر الجميع جزيل الشكر على ذلك، كان ذلك رائعا"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وهنأ ترامب المسلمين، قائلا باللغة العربية "رمضان مبارك"، مسلطا الضوء على أن رمضان هو شهر ضبط النفس.

وقال الرئيس الأمريكي إن المسلمين كل يوم خلال الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، يصومون من الفجر إلى المغرب، مُثبتين بذلك إخلاصهم لله.. هذا رائع"، بحسب شبكة "سي.إن .إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع ترامب: "المسلمون في كل أنحاء العالم ينضمون للعائلات والأصدقاء في كل ليلة مع غروب الشمس ليقدمون الشكر لله ويكسرون صومهم بحفل إفطار، تماما مثل هذا (حفل إفطار البيت الأبيض)".

ومازح ترامب الحضور قائلا : "آمل أن يعجبكم (الإفطار) إذا لم يعجبكم لا تشتكوا".

كما أكد الرئيس الأمريكي أن إدارته تفي بوعودها تجاه المسلمين، مشددا على التزامه بإحلال السلام في الشرق الأوسط عبر تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية (اتفاقيات سلام بين دول عربية وإسرائيل تمت في ولاية ترامب الأولى)، قائلا: "نحن من بدأنا هذه الاتفاقيات التاريخية، وجو بايدن لم يفعل شيئا، لكننا الآن سننفذها بسرعة كبيرة".

وتابع: "لقد بدأ الناس يتحدثون عنها بالفعل. كان ينبغي أن يتم ذلك منذ زمن بعيد. كان ينبغي أن يتم ذلك".

وحضر الإفطار عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين من دول عربية وإسلامية.