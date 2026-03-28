وصول وزير الخارجية إلى باكستان لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية

أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، بوصول الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إلى إسلام آباد في زيارة رسمية بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار.
وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، إن عبدالعاطي سيجري خلال الزيارة مشاورات حول التطورات الإقليمية، كما سيلتقي برئيس الوزراء.
وأضافت: «تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الأخوية بين باكستان ومصر، واستمرار التنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية».
وفي تغريدة منفصلة، أفادت الخارجية الباكستانية بوصول وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد، برفقة وزيري خارجية مصر والسعودية، لإجراء مشاورات حول الجهود الرامية إلى تهدئة التصعيد في المنطقة.
وتستضيف إسلام آباد يوم الاثنين، اجتماعًا رباعيًّا لوزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية، لمناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران.