وصول وزير الخارجية إلى باكستان لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية

أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، بوصول الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إلى إسلام آباد في زيارة رسمية بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، إن عبدالعاطي سيجري خلال الزيارة مشاورات حول التطورات الإقليمية، كما سيلتقي برئيس الوزراء.

وأضافت: «تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الأخوية بين باكستان ومصر، واستمرار التنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية».

Egyptian Foreign Minister Dr. Badr Abdelatty arrived in Islamabad on an official visit at the invitation of Deputy Prime Minister/Minister for Foreign Affairs Senator Mohammad Ishaq Dar. During the visit, he will hold consultations on regional developments and call on the Prime… pic.twitter.com/yy3kgvIpT9 — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 28, 2026

وفي تغريدة منفصلة، أفادت الخارجية الباكستانية بوصول وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد، برفقة وزيري خارجية مصر والسعودية، لإجراء مشاورات حول الجهود الرامية إلى تهدئة التصعيد في المنطقة.

FM of Türkiye Hakan Fidan @HakanFidan has arrived in Islamabad along with Foreign Ministers of Saudi Arabia and Egypt for consultations on efforts aimed at de-escalation in the region. He was received by AS (Afghanistan & West Asia) Syed Ali Asad Gillani at Nur Khan Airbase. FM… pic.twitter.com/EXUXFJ3Gaa — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 28, 2026

وتستضيف إسلام آباد يوم الاثنين، اجتماعًا رباعيًّا لوزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية، لمناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران.