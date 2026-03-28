ميرسك: تعليق العمليات في ميناء صلالة بعد تعرض رافعة لأضرار

أعلنت مجموعة شحن الحاويات الدنماركية «ميرسك»، اليوم السبت، تعليق العمليات في ميناء صلالة مؤقتًا، بعد تعرض رافعة لأضرار.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، إن حادثًا أمنيًا وقع في ميناء صلالة صباح اليوم السبت، بعد تعرض الميناء لهجوم بالطائرات المسيرة.

وأكدت الشركة أن جميع أفراد طاقمها بخير، ولم يسفر الحادث عن أضرار بسفن «ميرسك» أو شحناتها.

وبحسب تقديرات الشركة، فإن العمليات ستتوقف لمدة 48 ساعة تقريبًا، قائلة إنها ستبلغ العملاء بأي مستجدات طارئة.

وأفاد مصدر أمني في سلطنة عمان باستهداف ميناء صلالة بطائرتين مُسيّرتين، وأسفر الحادث عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة.

وأكدت سلطنة عُمان إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين عليها، بحسب وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، استهداف القوات المسلحة الإيرانية سفينة دعم عسكرية أمريكية على مسافة كبيرة من ميناء صلالة العماني.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، صباح السبت، زعم المتحدث أن «إيران حريصة على الحفاظ على السيادة الوطنية لسلطنة عمان الشقيقة».