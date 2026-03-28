مقتل 7 أشخاص وإصابة 38 في قصف للجيش السوداني استهدف مراسم عزاء

أعلن تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، الذي تقوده قوات الدعم السريع، اليوم السبت، مقتل 7 أشخاص وإصابة 38 آخرين في قصف للجيش السوداني استهدف مراسم عزاء بإقليم جنوب كردفان/جبال النوبة

وقال تحالف تأسيس، الذي أعلن عن تدشينه في يوليو الماضي، في بيان صحفي اليوم إن الجيش قام "باستهداف تجمع للمدنيين في مراسم عزاء في منطقة بيام كاشا بإقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، وأسفر هذا الاستهداف عن سقوط سبعة شهداء و38 جريحاً"، مشيرا إلى أن نفس المنطقة شهدت خلال الأسبوع الماضي 3 غارات جوية أدت إلى مقتل أكثر من 60 مواطناً ومئات الجرحى.

ولفت إلى استهداف الجيش مدينة زالنجي بوسط دارفور، حيث ضربت طائرة مسيرة تتبع للجيش معسكر 5 دقائق للنازحين، مما أدى إلى وفاة امرأة وسقوط عدد من الجرحى وتدمير عدد من المنازل.

وأوضح أن "زيادة وتيرة استهداف المدنيين السودانيين العُزّل والمناطق والمنشآت المدنية، كالمستشفيات والأسواق، تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتدل على أن هؤلاء الإرهابيين وجيشهم قد فقدوا أي منطق في ظل حصار داخلي وإقليمي وخارجي يطبق عليهم".

ولم يصدر عن الجيش السوداني اي تعليق يؤكد أو ينفي هذه الأنباء .

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، مع اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.