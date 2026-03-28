وول ستريت جورنال: إسرائيل تقلص اعتراض الصواريخ القادمة من إيران للحفاظ على مخزونها الدفاعي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن إسرائيل بدأت تقليل استخدام أحدث صواريخها الاعتراضية، في محاولة للحفاظ على مخزونها من الأسلحة الدفاعية عالية الجودة، في ظل استمرار القصف الصاروخي الإيراني اليومي منذ أكثر من أربعة أسابيع.

وذكرت الصحيفة أن صاروخين باليستيين إيرانيين أصابا مدينتي ديمونا وعراد مؤخرًا، بعد محاولة اعتراضهما باستخدام ذخائر أقل تطورًا، دون نجاح.

ويعكس هذا التوجه الضغوط الكبيرة على القدرات الدفاعية، مع استنزاف أنظمة اعتراض باهظة التكلفة في مواجهة صواريخ وطائرات مسيرة تُنتج بكميات كبيرة.

وقال تال إنبار، كبير المحللين، إن مخزون الصواريخ الاعتراضية محدود، ومع استمرار القتال تتراجع الكميات، ما يفرض حسابات دقيقة بشأن أولويات الاعتراض.

وأضافت الصحيفة أن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ ومئات الطائرات المسيرة منذ بدء الحرب، إلى جانب التحديات الناتجة عن عمليات إطلاق من جبهات أخرى، ما يدفع صناع القرار إلى تحديد الأهداف الأكثر تهديدًا لاعتراضها.

كما أشارت إلى أن إسرائيل تسعى لتعزيز كفاءة أنظمة الاعتراض عبر تحديثات برمجية، خاصة للأنظمة منخفضة المستوى مثل القبة الحديدية ومقلاع داود.

وأوضح العميد الاحتياطي ران كوخاف أن هذه الأنظمة تحاول توسيع نطاق الاعتراض إلى ارتفاعات ومسافات أكبر، لكنها لا تحقق الكفاءة نفسها في جميع المناطق.

فيما لخص "توم كراكوف"، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الوضع بقوله إن وتيرة الاستهلاك الحالية للأسلحة الدفاعية "غير مستدامة على المدى الطويل".



