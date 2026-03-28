ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يبحثان تداعيات التصعيد العسكري على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهندي، جدّد خلاله مودي إدانة بلاده واستنكارها للاعتداءات الإيرانية المتكررة والتي تهدّد أمن المملكة وتمس سيادتها.

وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مخاطره على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وفق "واس".