مدير نادي السكة الحديد: رحيل صلاح سليمان؟ لا نقبل إهانة جماهير الأهلي والزمالك

أكد سيد عيسى، مدير نادي السكة الحديد، أن إدارة النادي ترفض بشكل قاطع أي إساءة تصدر تجاه جماهير الأندية الكبرى، مشددًا على أن أي تجاوز من هذا النوع لن يتم التساهل معه.

وأوضح عيسى، في تصريحات إذاعية، أن صلاح سليمان لم يكن ليستمر داخل النادي حال وقوع أزمته مع أحد جماهير الأهلي أو الزمالك أثناء تواجده في منصبه، قائلًا: "لو كان لا يزال يعمل في السكة الحديد وحدث ما بدر منه مع أحد جماهير الأهلي، لكنا أنهينا الأمر فورًا".

وأضاف: "جماهير الأهلي أبدت غضبها مما حدث، ونحن لا نقبل بأي حال من الأحوال الإساءة إلى جماهير الأهلي أو الزمالك، خاصة إذا صدرت من شخص يمثل نادي السكة الحديد".

وكان صلاح سليمان قد أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار ضمن الجهاز الفني للفريق، الذي يقوده المدير الفني عيد مرازيق، وسط أنباء عن رحيله على خلفية أزمة مع أحد جماهير الأهلي.