 رفع 75 طن قمامة ومخلفات وأتربة من قرى المحلة - بوابة الشروق
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رفع 75 طن قمامة ومخلفات وأتربة من قرى المحلة

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 2:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 2:24 م

أكد حمدى صديق رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، رفع 75 طن قمامة ومخلفات وأتربة، من قرى المركز، من خلال حملات مكبرة للوحدات المحلية القروية بمعدات تلك الوحدات، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح رئيس مدينة المحلة، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جهته، شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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