جونسون يصر على أنه دفع مقابل تجديد شقته في داونينج ستريت بشكل شخصي

أصر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على أنه دفع "شخصيا" مقابل تجديد شقته في لندن.

وبعد ساعة من إعلان المفوضية البريطانية للإنتخابات أنها بدأت تحقيقا حول الكيفية التي دفع بها رئيس الوزراء مقابل تجديد شقته، سأل زعيم المعارضة، كير ستارمر رئيس الوزراء بشأن التجديد، في بادئ الأمر، خلال الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء في البرلمان البريطاني

وقال جونسون "لقد دفعت مقابل تجديد (شقتي) في داونينج ستريت شخصيا" مضيفا أن أي بيان آخر سيتعين عليه الإدلاء به، سيتم إعطاؤه لكريستوفر جيدت، مستشار مصالح الوزراء.

وأضاف جونسون أنه "امتثل بالكامل لقواعد السلوك، التي تحكم الأحزاب السياسية" وبدوره كرئيس للوزراء وقد نصحه مسؤولون حول هذا الأمر.

جاء ذلك بعد أن أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات عن بدء تحقيق حول الكيفية التي دفع بها رئيس الوزراء، بوريس جونسون مقابل تجديد شقته في لندن.

وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إنها "مقتنعة بوجود أسباب معقولة للاشتباه في احتمال وقوع مخالفة أو مخالفات" بعد التواصل مع حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون خلال الشهر الماضي.

وأضافت أنها ستبدأ الآن أيضا تحقيقا.

وقال متحدث باسم المفوضية "سيحدد التحقيق ما إذا كانت أي معاملات لها علاقة بالأشغال (في شقته) في 11 داونينج ستريت، تقع ضمن النظام الذي تنظمه المفوضية وما إذا كان هذا التمويل تم الإبلاغ عنه على النحو المطلوب".

وأضاف "سنقدم تحديثا فور اكتمال التحقيق. لن نعلق أكثر حتى تلك النقطة".

يشار إلى أنه في مارس الماضي ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جونسون كان يخطط لإقامة صندوق خيري ، يتم تمويله من خلال متبرعين من حزبه للمساعدة في دفع تكاليف تجديد شقته.

وتردد أنها تكلفت 200 ألف جنيه(277 ألفا و600 دولار).

ويتزايد الضغط على جونسون من المعارضة لتأكيد تفاصيل تتعلق بتجديد شقته.