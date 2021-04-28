وزيرة خارجية السودان: جائحة كورونا أدت إلى تفاقم الفقر

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، ضرورة عمل الدول والمنظمات والأفراد سوياً لاحتواء تداعيات فيروس كورونا على فئات المجتمع الأكثر تأثرا كالنساء واللاجئين والنازحين، لافتة إلى تفاقم الفقر وزيادة العنف القائم على الجنس الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مريم الصادق المهدي، في اجتماع وزيرات خارجية عدد من الدول، بشأن تداعيات جائحة فيروس كورونا على النساء والبنات خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر.

نظم اللقاء وزارتا خارجية أسبانيا وأستراليا، وشاركت فيه وزيرات خارجية العديد من الدول، للنقاش حول كيفية التعاون والشراكة لوضع استراتيجية لحماية النساء والفتيات من الآثار السلبية لتداعيات جائحة كورونا، نظراً لأنهن يمثلن الفئة الأكثر تأثرًا.

واستعرضت المهدي، جهود حكومة السودان لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة وأن موقع السودان الجغرافي، يجعله أكثر عرضةً للهجرة غير الشرعية، لافتة إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وعبرت عن تطلع حكومة السودان للتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات التي تعمل في هذا المجال خاصة في تدريب وبناء قدرات العاملين على مراقبة الحدود في التعرف على الضحايا، وكذلك إنشاء آلية تنسيق بين دول الإقليم لمكافحة هذه الظاهرة.