 كوريا الجنوبية: 775 إصابة جديدة بكورونا و553 حالة شفاء في 24 ساعة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: 775 إصابة جديدة بكورونا و553 حالة شفاء في 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:28 ص

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 775 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120 ألفا و673 إصابة.

وأضافت الوكالة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات اليومية قد ارتفع بمقدار 263 إصابة بالمقارنة مع 512 إصابة تم رصدها يوم أمس، مسجلا أكثر من 700 إصابة لأول مرة منذ يوم 24 أبريل عندما بلغت الإصابات 785 شخصا.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1,821 شخصا، ووصلت نسبة الوفيات إلى 1.51%. في حين تم تسجيل 553 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 110 آلاف و248 حالة.

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