إنقاذ 108 مهاجرين غرب العاصمة الليبية

قال الناطق باسم أركان البحرية الليبية ابراهيم مسعود عبد الصمد إن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا اليوم الأربعاء من إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية شمال مدينة الزاوية (40 كيلومتر غرب طرابلس) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
وأضاف عبد الصمد في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه. وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".
ويتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.