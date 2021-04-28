إنقاذ 108 مهاجرين غرب العاصمة الليبية

قال الناطق باسم أركان البحرية الليبية ابراهيم مسعود عبد الصمد إن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا اليوم الأربعاء من إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية شمال مدينة الزاوية (40 كيلومتر غرب طرابلس) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وأضاف عبد الصمد في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه. وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".

ويتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.