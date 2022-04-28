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ربع مليون فلسطيني يؤدون صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى

صلاة التراويح من المسجد الأقصى
صلاة التراويح من المسجد الأقصى
أ ش أ
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 8:40 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 8:40 ص

 أحيا نحو ربع مليون فلسطيني، اليوم الأربعاء، ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، في بيان صحفي، أن 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.
واكتظت باحات ومصليات الأقصى بالمصلين الذين جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة.
ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان، ورفعوا العلم الفلسطيني، وصدحت حناجرهم بالتكبيرات والهتافات للأقصى.


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