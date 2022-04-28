أردوغان: استمرار الحوار مع الأجهزة الاستخباراتية الروسية يحد من مآسي المنطقة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مستجدات الملف الأوكراني، وعملية تبادل سجينين بين موسكو وواشنطن داخل الأراضي التركية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس، شكر الرئيس الروسي، خلال الاتصال، نظيره التركي، على دور أنقرة في عملية تبادل طيار روسي بجندي أمريكي.

من جهته، أشاد «أردوغان» بدور الاستخبارات التركية في تبادل الأسيرين الروسي والأمريكي، مؤكدًا أن «استمرار الحوار بين الأجهزة الاستخباراتية (مع روسيا) يسهم في الحد من المآسي بالمنطقة».

وجدد الرئيس التركي لنظيره الروسي، التأكيد على استعداد بلاده، لأخذ زمام المبادرة، من أجل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتوسط من أجل إحلال السلام.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تمت، أمس الأربعاء، صفقة تبادل المواطن الأمريكي تريفور راودي ريد مقابل المواطن الروسي المدان في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشينكو.

ونقلت وكالة «تاس» عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله: «نتيجة عملية مفاوضات طويلة تمت في 27 أبريل عام 2022 صفقة تبادل المواطن الأمريكي المدان سابقا في روسيا، تريفور راودي ريد، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي حكمت عليه محكمة أمريكية في عام 2010 بالسجن 20 عاما».