 الهند: عودة 392 هنديا آخرين بعد إجلائهم من السودان - بوابة الشروق
الجمعة 28 أبريل 2023 10:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

الهند: عودة 392 هنديا آخرين بعد إجلائهم من السودان

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:34 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:34 م
أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، أن 392 مواطنا هنديا تقطعت بهم السبل في السودان عادوا إلى أرض الوطن على متن طائرة نقل من طراز سي-17  تابعة للقوات الجوية الهندية، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

ويذكر أن هذه هي الدفعة الثالثة من الهنود الذين يتم إعادتهم إلى الوطن من مدينة جدة السعودية في إطار ما يسمى بالعملية كافيري حيث أقامت الهند مخيما مؤقتا للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "رحلة أخرى من طراز سي-17 تحمل 392 راكبا تصل إلى نيودلهي".

ومنذ 15 أبريل الجاري، يشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك