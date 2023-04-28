 إجلاء 113 من عمال الإغاثة من غربي السودان - بوابة الشروق
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إجلاء 113 من عمال الإغاثة من غربي السودان

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 5:21 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 5:21 م

مع تواصل القتال في السودان، تم إجلاء ما لا يقل عن 113 من عمال الإغاثة لدى عدد من المنظمات الإغاثية من ولاية شمال دارفور، بغرب البلاد.

وتم نقل العمال جوا إلى تشاد المجاورة أمس الخميس، حسبما قال محافظ شمال دارفور، نمر محمد عبدالرحمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وكان من بين الذين تم إجلاؤهم، عاملون لدى برنامج الأغذية العالمي، واليونيسيف، وبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" والمجلس النرويجي للاجئين. وقالت "يونيتامس" إن فرنسا تولت تنظيم مهمة الإجلاء.

ويقاتل الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، قوات الدعم السريع التي يترأسها نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" منذ 15 أبريل الجاري.

ووفقا لمحافظ الولاية، من المتوقع أن تستمر هدنة مددها الطرفان أمس الخميس، في الفاشر، عاصمة شمال دارفور.

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