أكد المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار السيارات في جميع معارض مصر بنسب تتراوح بين 5% و 15%، نافيا عدم تراجع الأسعار، قائلا: «أتحدى أن في معرض لم يخفض أسعاره!».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى انخفاض أسعار بعد العلامات التجارية التي بالغت في تسعير سياراتها بنسبة 25%، مضيفا أن أسعار السيارات المجمعة محليًا تراجعت بالفعل بنسبة 25%، متوقعا انخفاضًا جديدا في المجمعة محليا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن معارض السيارات تضررت بشكل كبير من أزمة ارتفاع أسعار السيارات، نتيجة انخفاض مبيعاتها بشكل كبير، قائلا:«معارض السيارات أكثر ناس تضررت، التاجر لما كان معاه 10 مليون جنيه كان زمان بيشتري 20 سيارة، النهاردة وصلنا لمرحلة أنها متشتريش 4 أو 5عربيات».

وأكد أن إيرادات معارض السيارات تراجعت بنسبة 90%، بينما لم تنخفض المصروفات بنفس القدر، متابعا: «إيرادات التاجر قلت 90% بعد ما كان بيبع 100 عربية مبيعرفش يبيع 10 عربيات دلوقتي».

ولفت إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 67% على السيارات 1600 سي سي من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين يفرض 233% على السيارات ذات سعة المحرك أكثر من 2000 سي سي.

وأشار «أبو المجد» إلى أن السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي (زيرو جمارك) تفرض عليها ضرائب بنسبة 21%.